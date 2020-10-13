Премьера спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас» состоялась в Великих Луках

11:52, 13 октября 2020, ПАИ

В Великолукском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе известного драматурга Владимира Гуркина. Спектакль создан при поддержке проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском реготделении партии.

«Спектакль представляет собой непривычный взгляд на войну, повлиявшую на судьбы людей. Сюжет постановки – жизнь одной уральской семьи до и после войны. Выдержав не одно испытание в военные годы, люди начали строить мирную жизнь, любить и желать недополученного из-за войны счастья», - отметили в театре.

Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» можно посмотреть 22 октября в 18:30 в Великолукском драмтеатре.

В этом году в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» было выделено более 8,6 млн рублей на постановку семи спектаклей в МБУК «Великолукский драматический театр». Кроме того, 797 тысяч рублей было направлено на техническое оснащение театра, а именно на приобретение 140 ламп для световых приборов.