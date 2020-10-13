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Общество

Погодные условия осложняют дорожную обстановку в Псковской области

Погодные условия осложняют дорожную обстановку в Псковской области. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает водителей и пешеходов строго соблюдать требования дорожной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий автолюбителям при движении необходимо использовать внешние световые приборы, выполнять предписания дорожных знаков, указания сотрудников дорожно-патрульной службы, а главное – быть дисциплинированными участниками дорожного движения. С учетом участившихся в области дождей рекомендуется при движении особое внимание уделять соблюдению безопасной дистанции, скоростного режима и быть внимательнее при совершении маневров, особенно при обгоне.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам, так как дождь значительно снижает видимость на дорогах. К тому же в ненастье тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Это требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части дороги.

Стражи порядка напоминают пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, а переходить проезжую часть нужно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в собственной безопасности.

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