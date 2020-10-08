Псковские теплосети рассказали, как начисляется плата за тепло

16:42, 13 октября 2020, ПАИ

Псковские теплости в своем аккаунте в Instagram 13 октября рассказали, как начисляется плата за тепло и в каких домах возможен перерасчет по квитанциям, а в каких нет.

Начало и окончание отопительного периода утверждается постановлением администрации города Пскова, которое публикуется в официальных средствах массовой информации.



В многоквартирных жилых домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, порядок платы за отопление утвержден в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 20.02.2014 №57 (ред. от 22.12.2016 г.). Согласно ему плата за отопление начисляется равномерно в течение года, исходя из нормативов потребления тепловой энергии на отопление и утвержденных тарифов.



Расход тепловой энергии для обеспечения температурного режима жилых помещений с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги, установленных правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354.



Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в таких домах определяется исходя из установленного норматива и не предусматривает возможность перерасчета при изменении погодных условий.



С 1 января 2020 года применяются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 05.11.2019 №76-н.



В многоквартирных домах, которые оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии и распределяется пропорционально площади занимаемого помещения, то есть начисления платы за отопление производится только в отопительный период.



В домах, где общим собранием собственников принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, при сохранении способа управления «управляющая организация» расчет за отопление предъявляется к оплате за фактическое потребление тепловой энергии за текущий расчетный период.

Плата за отопление, которую начисляют управляющие организации по договору управления, формируется за фактическое потребление тепловой энергии за текущий расчетный период, но выставляется в квитанции к оплате в следующем месяце, так как управляющие организации производят начисления месяцем позже, по окончании расчетного периода, снятия показаний ОДПУ и оформления актов поставки.

Таким образом квитанции на оплату тепла за октябрь придут в ноябре.