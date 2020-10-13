Псковичей приглашают укрепить здоровье в «Янтарном береге»

16:57, 13 октября 2020, ПАИ

Отдых и лечение предлагает жителям Псковской области профсоюзный санаторий «Янтарный берег», расположенный в городе Светлогорске Калининградской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, стоимость путевки, включающей проживание, питание и лечебные процедуры — 2 290 рублей в сутки.

Санаторий «Янтарный берег» известен минеральными и лечебно-грязевыми источниками и бассейном с минеральной водой. Особой популярностью пользуется уникальная оздоровительная процедура – янтарная терапия. В санатории лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, кардиологических заболеваний, центральной и периферической нервных систем, пищеварительной и эндокринной систем, женской репродуктивной системы, а также помогают в лечении и профилактике заболеваний органов дыхания.

Добраться до лечебницы псковичам стало намного удобнее благодаря регулярным авиарейсам Псков - Калининград.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, дом 15, кабинет № 11, 12.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.