Гостем прямого эфира ПАИ-live станет и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин
Гостем прямого эфира ПАИ-live в среду, 14 октября, в 10:00 станет и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин.
Как начался отопительный сезон в муниципалитете, какова эпидемиологическая обстановка, что удалось в этом году сделать по нацпроектам, как себя чувствует экономика района — эти и другие вопросы обсудим в разговоре с Алексеем Кузьминым.
Прямую трансляцию смотрите в 10:00 на сайте Псковского агентства информации.