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Политика

Гостем прямого эфира ПАИ-live станет и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин

Гостем прямого эфира ПАИ-live в среду, 14 октября, в 10:00 станет и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин.

Как начался отопительный сезон в муниципалитете, какова эпидемиологическая обстановка, что удалось в этом году сделать по нацпроектам, как себя чувствует экономика района — эти и другие вопросы обсудим в разговоре с Алексеем Кузьминым.

Прямую трансляцию смотрите в 10:00 на сайте Псковского агентства информации.

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Начался ПАИ-live с и. п. главы Великолукского района Алексеем Кузьминым Гостем прямого эфира ПАИ-live станет и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин Аркадий Филинов: Выставка «Собор церковного искусства Пскова» – эпохальное мероприятие О концепции выставки «Собор церковного искусства Пскова» рассказал Аркадий Филинов Уникальные экспонаты, люди и явления – Аркадий Филинов на ПАИ-live о готовящейся выставке «Собор церковного искусства Пскова» Больше шагрени - выше ценность: Александр Коновалов - о ретротехнике времен Великой Отечественной войны Из глубины микрорайона — депутат Денис Иванов на округе Мы видим конкретные результаты совместной работы – Игорь Иванов о трехсторонней комиссии В Псковском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности может смениться руководитель Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live
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