Визит министра культуры России в Псковскую область

14 октября министр культуры России Ольга Любимова по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прибыла с рабочим визитом в регион.
Министр посетила целый ряд ключевых объектов культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор. В частности, она осмотрела Покровскую башню и Варлаамовский угол, входящие в комплекс крепостных сооружений Окольного города, посетила Псковскую областную универсальную научную библиотеку, где была завершена масштабная реконструкция, а также пообщалась с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, обсудив перспективы передачи учреждения на федеральный уровень.