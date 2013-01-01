Вернуться на главную страницу Фото 1 из 84 Визит министра культуры России в Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова



14 октября министр культуры России Ольга Любимова по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прибыла с рабочим визитом в регион. Министр посетила целый ряд ключевых объектов культурного наследия Пскова, Пушкинских Гор и Печор. В частности, она осмотрела Покровскую башню и Варлаамовский угол, входящие в комплекс крепостных сооружений Окольного города, посетила Псковскую областную универсальную научную библиотеку, где была завершена масштабная реконструкция, а также пообщалась с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, обсудив перспективы передачи учреждения на федеральный уровень.