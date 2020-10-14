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Общество

Оксана Федорова поздравила псковичей с Покровом Пресвятой Богородицы

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

Мисс Вселенная, российская телеведущая, уроженка Пскова Оксана Федорова поздравила псковичей с Покровом Пресвятой Богородицы на своей странице в Instagram.

«Друзья, поздравляю вас с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Во все времена предстательство Божией Матери помогало верующим, избавляло от бед и страданий, приводило к покаянию и спасению. И в наши дни, особенно в периоды испытаний, мы находим утешение, ощущая над собой её защиту», – отметила уроженка Пскова.

Оксана Федорова в этот святой день пожелала всем своим подписчикам и их близким крепкого здоровья и духовной радости.

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