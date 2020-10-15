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Общество

Полная тьма: псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта

Фото с сайта губернатор60.рф

Псковичка пожаловалась на неработающие фонари вдоль Октябрьского проспекта в Пскове. С просьбой решить проблему освещения улицы женщина обратилась на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Вся улица по протяженности от перекрестка с Льва Толстого до перекрестка с Октябрьским проспектом и въездом на Крестовский мост оказалась во тьме. Из 10-15 фонарей горят только два на перекрестке с Льва Толстого на регулируемом светофоре, остальные 10 фонарей до самого моста и с заездом на мост со стороны КСК «Супер» (Октябрьский проспект, 56) не горят, полная тьма. Только вывеска магазина «Эльдорадо» немного освещает путь», – пожаловалась местная жительница.

  • Полная тьма: Псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
    Фото: губернатор60.рф
  • Полная тьма: Псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
    Фото: губернатор60.рф
  • Полная тьма: Псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
    Фото: губернатор60.рф
  • Полная тьма: Псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
    Фото: губернатор60.рф
  • Полная тьма: Псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
    Фото: губернатор60.рф
  • Полная тьма: Псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
    Фото: губернатор60.рф

Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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