Полная тьма: псковичка пожаловалась на негорящие фонари вдоль Октябрьского проспекта
Псковичка пожаловалась на неработающие фонари вдоль Октябрьского проспекта в Пскове. С просьбой решить проблему освещения улицы женщина обратилась на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Вся улица по протяженности от перекрестка с Льва Толстого до перекрестка с Октябрьским проспектом и въездом на Крестовский мост оказалась во тьме. Из 10-15 фонарей горят только два на перекрестке с Льва Толстого на регулируемом светофоре, остальные 10 фонарей до самого моста и с заездом на мост со стороны КСК «Супер» (Октябрьский проспект, 56) не горят, полная тьма. Только вывеска магазина «Эльдорадо» немного освещает путь», – пожаловалась местная жительница.
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Фото: губернатор60.рф
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Фото: губернатор60.рф
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Фото: губернатор60.рф
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Фото: губернатор60.рф
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Фото: губернатор60.рф
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Фото: губернатор60.рф
Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.