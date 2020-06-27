Пьяный водитель спровоцировал ДТП с псковским автоблогером

19:00, 15 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









15 октября в Печорском районе в деревне Подлесъе пьяный водитель спровоцировал ДТП с псковским автоблогером Кареном Мирозяном. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На трассе «ВАЗ 2110» начал сбавлять скорость, потом резко продолжил движение. Водитель Volkswagen, который ехал рядом, врезался в него, изначально пытаясь объехать этот автомобиль.

Виновник происшествия скрылся, но сотрудники полиции знают о личности сбежавшего. По словам Карена Мирозяна, водитель «ВАЗ 2110» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства выясняются.