Партийцы «Единой России» в международный день мытья рук раздали маски и перчатки в Великих луках

19:55, 15 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Партийцы Великолукского городского местного отделения «Единой России» провели тематическую акцию «Чистые руки – залог здоровья», где раздавали средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Об этом 15 октября сообщает газета «Великолукская Правда Новости» со ссылкой на пресс-службу местного отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие молодые активисты, а также представители городского штаба общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

«Время акции было выбрано не случайно и приурочено к международному дню мытья рук, так как во время пандемии коронавируса чистые и защищенные руки помогают предотвратить заражение инфекцией. Поэтому партийцы данной акцией хотели обратить внимание работников торговых павильонов на необходимость использования средств индивидуальной защиты, так как от этого зависит безопасность покупателей, то есть всех жителей города»,- отметил заместитель секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» в условиях ситуации увеличения роста заболеваемости продолжит активную работу.

Псковское региональное отделение «Единой России» под руководством депутата Госдумы Александра Козловского отправило в медицинские учреждения области медицинские маски, защитные костюмы, а также продуктовые наборы для поддержки врачей.

Планируется продолжить работу волонтерского центра, который будет оказывать помощь гражданам из групп риска в случае введения в городе ограничительных мер.