44% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

13:23, 16 октября 2020, ПАИ

44 % россиян не хотят делать прививку от коронавируса сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос портала Superjob.

В опросе приняли участие 1 600 человек. Чаще всего отказываются от вакцинации переболевшие COVID-19, COVID-диссиденты и сторонники иностранных медицинских разработок.

Готовность сделать прививку от коронавируса выразили 22 % россиян. По 5 % опрошенных готовы сделать прививку вакциной «Спутник V» от научного центра Гамалеи или вакциной «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», 12 % готовы привиться любой вакциной.

34 % россиян будут принимать решение о вакцинации от коронавируса после завершения испытаний препаратов.