44% россиян не хотят делать прививку от коронавируса
44 % россиян не хотят делать прививку от коронавируса сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос портала Superjob.
В опросе приняли участие 1 600 человек. Чаще всего отказываются от вакцинации переболевшие COVID-19, COVID-диссиденты и сторонники иностранных медицинских разработок.
Готовность сделать прививку от коронавируса выразили 22 % россиян. По 5 % опрошенных готовы сделать прививку вакциной «Спутник V» от научного центра Гамалеи или вакциной «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», 12 % готовы привиться любой вакциной.
34 % россиян будут принимать решение о вакцинации от коронавируса после завершения испытаний препаратов.