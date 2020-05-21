0
10:09
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
18:06
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
09:48
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
13:49
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
20:15
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
Еще новости
Маркет

Как конструкторы Лего влияют на развитие ребенка

Родители все чаще стремятся выбрать для своего ребенка не только красивую и интересную, но и полезную игрушку. Примером такого набора можно считать конструкторы Lego, хороший ассортимент которых представлен в каталоге интернет-магазина Дочки Сыночки. Современные дети с удовольствием создают интересные модели из разноцветных модулей и потом играют с ними, придумывая интересные сюжеты. О том, какую еще пользу получает ребенок, играя с Лего, читайте ниже.

Как можно играть с Лего

Перед тем, как перечислить все преимущества, которыми обладает конструктор Лего, следует обратить внимание на то, что играть с таким набором можно по-разному. Ребенок может:

Также возможно конструирование моделей группами детей под контролем родителей или педагогов.

Несмотря на то, что перечисленные варианты игры похожи, ребенку они будут казаться разными видами занятий. В одном случае он будет развивать коммуникативные способности, в другом – креативное мышление, в третьем – внимание и последовательность и так далее.

В зависимости от пола ребенка можно выбрать конструктор Лего для мальчиков или для девочек.

Чем полезны конструкторы Лего для детей

Итак, какие именно полезные качества развивает у детей игра с наборами Lego? Их немало!

Развитие мелкой моторики

Чтобы соединить детали, ребенок должен прилагать усилия и по-разному надавливать на модули. Такие действия прекрасно тренируют детскую руку, подготавливая ее к письму. Более того, мелкая моторика напрямую связана с памятью и мышлением. Чем больше ребенок работает с мелкими деталями, тем точнее движения его рук, тем лучше память и тем живее мышление.

Развитие креативности и нестандартного мышления

Перечисленные качества развиваются при создании собственных моделей. Создавая конструкции без использования инструкции из набора, ребенок учится сочетать цвета, формы и представлять, что именно у него получится в итоге. Прелесть в том, что у детей нет ограничений. Используя набор модулей, ребенок может собрать как обычный домик фермера, так и космический корабль, который потом можно будет использовать в игре.

Развитие умения планировать и быстро находить выход из положения

Собирая конструкцию по приложенной к набору схеме, ребенок планирует свои действия. Если что-то не получится, для выявления ошибки и ее исправления придется перепроверить несколько предыдущих шагов. Таким образом ребенок учится быть внимательным, контролировать свои действия, четко следовать инструкции и искать выход из положения, если что-то не получается.

Развитие логического и пространственного мышления

Чтобы конструкция была устойчивой, длина ее ножек должна быть одинаковой, два маленьких блока можно заменить одним большим и так далее. Делая такие открытия в процессе игры, малыш приобретает полезные навыки в виде развитого пространственного и логического мышления. А это надежная база для последующего быстрого усвоения точных наук (физики, математики и других).

Развитие речи

Играя с Лего, ребенок учится объяснять свои идеи и цели, озвучивает персонажей или просто обсуждает сюжет игры. Благодаря данной особенности мысли малыша упорядочиваются и появляется умение четко формулировать их.

Развитие умения работать в команде

Играя со сверстниками в Лего, ваш ребенок научится продуктивно работать в группе, принимать во внимание мнение других детей или взрослых, что впоследствии благоприятно отразится на его умении взаимодействовать с членами трудового коллектива.

Как видите, пользы от игры с конструктором немало. Поэтому если вы ранее испытывали сомнения, пора отбросить их в сторону и приобрести для маленького непоседы интересный набор Лего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
21 мая 2020
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
06 марта 2020
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
25 декабря 2019
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка» 2
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
27 сентября 2019
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
04 сентября 2019
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»

Идет загрузка...