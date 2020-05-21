Как конструкторы Лего влияют на развитие ребенка

14:32, 16 октября 2020, ПАИ

Родители все чаще стремятся выбрать для своего ребенка не только красивую и интересную, но и полезную игрушку. Примером такого набора можно считать конструкторы Lego, хороший ассортимент которых представлен в каталоге интернет-магазина Дочки Сыночки. Современные дети с удовольствием создают интересные модели из разноцветных модулей и потом играют с ними, придумывая интересные сюжеты. О том, какую еще пользу получает ребенок, играя с Лего, читайте ниже.

Как можно играть с Лего

Перед тем, как перечислить все преимущества, которыми обладает конструктор Лего, следует обратить внимание на то, что играть с таким набором можно по-разному. Ребенок может:

конструировать модель по предложенной в инструкции схеме;

создавать собственные варианты моделей;

конструировать несколько моделей для использования их в сюжетной игре.

Также возможно конструирование моделей группами детей под контролем родителей или педагогов.

Несмотря на то, что перечисленные варианты игры похожи, ребенку они будут казаться разными видами занятий. В одном случае он будет развивать коммуникативные способности, в другом – креативное мышление, в третьем – внимание и последовательность и так далее.

В зависимости от пола ребенка можно выбрать конструктор Лего для мальчиков или для девочек.

Чем полезны конструкторы Лего для детей

Итак, какие именно полезные качества развивает у детей игра с наборами Lego? Их немало!

Развитие мелкой моторики

Чтобы соединить детали, ребенок должен прилагать усилия и по-разному надавливать на модули. Такие действия прекрасно тренируют детскую руку, подготавливая ее к письму. Более того, мелкая моторика напрямую связана с памятью и мышлением. Чем больше ребенок работает с мелкими деталями, тем точнее движения его рук, тем лучше память и тем живее мышление.

Развитие креативности и нестандартного мышления

Перечисленные качества развиваются при создании собственных моделей. Создавая конструкции без использования инструкции из набора, ребенок учится сочетать цвета, формы и представлять, что именно у него получится в итоге. Прелесть в том, что у детей нет ограничений. Используя набор модулей, ребенок может собрать как обычный домик фермера, так и космический корабль, который потом можно будет использовать в игре.

Развитие умения планировать и быстро находить выход из положения

Собирая конструкцию по приложенной к набору схеме, ребенок планирует свои действия. Если что-то не получится, для выявления ошибки и ее исправления придется перепроверить несколько предыдущих шагов. Таким образом ребенок учится быть внимательным, контролировать свои действия, четко следовать инструкции и искать выход из положения, если что-то не получается.

Развитие логического и пространственного мышления

Чтобы конструкция была устойчивой, длина ее ножек должна быть одинаковой, два маленьких блока можно заменить одним большим и так далее. Делая такие открытия в процессе игры, малыш приобретает полезные навыки в виде развитого пространственного и логического мышления. А это надежная база для последующего быстрого усвоения точных наук (физики, математики и других).

Развитие речи

Играя с Лего, ребенок учится объяснять свои идеи и цели, озвучивает персонажей или просто обсуждает сюжет игры. Благодаря данной особенности мысли малыша упорядочиваются и появляется умение четко формулировать их.

Развитие умения работать в команде

Играя со сверстниками в Лего, ваш ребенок научится продуктивно работать в группе, принимать во внимание мнение других детей или взрослых, что впоследствии благоприятно отразится на его умении взаимодействовать с членами трудового коллектива.

Как видите, пользы от игры с конструктором немало. Поэтому если вы ранее испытывали сомнения, пора отбросить их в сторону и приобрести для маленького непоседы интересный набор Лего.