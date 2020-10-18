В Пскове пропал 18-летний Даниил Будков
Молодого человека разыскивают в Пскове. Как сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте», с 16 октября местонахождение 18-летнего Даниила Будкова неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-зеленые.
Был одет в синюю ветровку, чёрные спортивные брюки, серые кроссовки. При себе был чёрный рюкзак.
Псковичей просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52; 8 (911) 397-43-00.