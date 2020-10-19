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Общество

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что новый очаг коронавируса зафиксирован в Плюсском психоневрологическом интернате. COVID-19 выявили у одной из медицинских сестер.

По словам губернатора, в организации проживает 57 граждан и работает 30 сотрудников. «Отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан + семь сотрудников). У всех болезнь протекает бессимптомно, в учреждении усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики», – отметил Михаил Ведерников.

«Друзья, этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора», – заключил глава региона.

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