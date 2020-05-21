Кому принято дарить букет из 101 розы?

10:11, 19 октября 2020, ПАИ





Роза – универсальный цветок, который можно подарить близким людям, друзьям, коллегам, родственникам и любым другим людям. Неповторимый аромат таких цветов и их внешний вид дарят ощущение праздника и просто хорошее настроение. Такие букеты относятся к классике и всегда смотрятся выигрышно. Наиболее эффектной считается композиция, в которую входит 101 роза одного или разных оттенков. Подходящие варианты таких букетов можно заказать с доставкой на этом сайте flowwow.com.

Кому можно подарить букет из 101 розы?

Розы принято считать классическими, универсальными цветами, которые можно дарить и мужчинам, и женщинам. Для представителей сильного пола следует выбирать бутоны более темных оттенков, а для девушек – всех без исключения.



101 розу дарят девушкам в знак особого внимания по торжественному поводу или без него. Такой подарок обычно производит невероятное впечатление на представительниц прекрасного пола.



Мужчинам столь крупные букеты принято дарить только по особым случаям: юбилей, важное достижение и другие ситуации. Такая флористическая композиция подчеркнет важность момента.



ВАЖНО! Не стоит дарить такие букеты слишком часто. Если преподносить такую композицию слишком часто, она перестанет производить должное впечатление и более не будет подчеркивать важность момента.



Как правильно выбирать цвет букета?



Одаривая получателя букетом из 101 розы, следует быть крайне осторожным, поскольку цвет композиции может иметь первостепенное значение.



Розы бордового цвета будут уместными для всех случаев. Цветы бежевого, розового, белого и других нежных оттенков принято дарить молодым девушкам. Для мужчин такие цветы будут неуместными.



Очень нарядно и необычно смотрятся крупные букеты из роз разных оттенков. Подобные композиции принято дарить взрослым женщинам (как подругам, так и любимым).



Следует быть предельно осторожными с букетами из 101 розы алого цвета. Такие композиции символизируют безграничную любовь и страсть. Поэтому перед тем, как вручить такой подарок девушке, подумайте, действительно ли вы испытываете по отношению к ней такие чувства и готовы ли признаться в них.



Композиция из 101 розы может быть стандартной или составленной по индивидуальному заказу, с учетом обстоятельств и личных предпочтений клиента. В случае появления сомнений можно получить совет у профессионального флориста.