Автопробег псковского Красного Креста «Путь к Победе» прошел в Пустошкинском районе

12:45, 19 октября 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе состоялся автопробег Псковского отделения российского Красного Креста «Путь к Победе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Красного Креста.

Как рассказали в учреждении, особенная программа ждала пожилых людей – детей войны, участников проекта Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Социальная Гостиная, дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» в Пустошке, в котором состоялась остановка автопутешествия под названием «Автопробег «Путь к Победе»». Митинг у памятника «Дети войны» стал началом в программе встреч ветеранов в рамках автопробега. Перед собравшимися выступили депутат районного собрания Тамара Гультяева и жительница Пустошки Зинаида Антоненко, которая в детстве в период Великой Отечественной войны оказалась очевидцем и свидетелем злодеяний фашистов.

Встречу «Мы выросли на войне» продолжили в актовом зале Центра культуры Пустошки. Открыли мероприятие глава Пустошкинского района Светлана Василькова и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский.

Перед ветеранами Пскова, Пустошки и школьниками выступила с воспоминаниями о годах Великой отечественной войны 90-летняя жительница Пустошки Агафья Афонькина. В ходе мероприятия показали свои таланты коллективы детской школы искусств Пустошки — хореографический ансамбль «Солнышко», вокальная группа «Талисман» и пустошкинские вокалисты.

Одновременно учащиеся Пустошки в аудиториях Центра дополнительного образования соревновались в молодежной квест –игре «Победный календарь региона». Участникам квеста необходимо было преодолеть 6 этапов и показать знания по основным героическим событиям Великой Отечественной войны в стране, Псковской области и Пустошкинского района. Судьями на каждом этапе «поработали» пожилые псковичи из числа «детей войны». Общение между пожилыми людьми и молодым поколением закончилось награждением победителей – команды 8 «Б» класса Пустошкинского центра образования.

Программа автопробега продолжилась экскурсией в историко-краеведческий музей Пустошки, в котором участникам путешествия открылась коллекция экспонатов от древних времен до современности, собранных настоящими патриотами своего края. Большой раздел музея посвящен Великой отечественной войне. Пожилые псковичи встретились в музее со своим прошлым — ученической партой, лаптями, берестяной сумкой для сбора ягод и грибов.

Завершился автопробег праздничным ужином с участием творческого коллектива ветеранов Пустошкинского района «Рябинушка». В ходе ужина присутствующие услышали и народные песни, и стихи псковских поэтов (И. Виноградов «Люблю я поездки в Пустошку») и стихи собственного сочинения (Ф. А. Хаипова «Маска»). Завершающим мероприятием автопробега стала посадка деревьев в городском парке волонтерами Пскова и Пустошки. В парке появится липовая Аллея Победы в знак уважения и памяти ветеранов, узников и тружеников тыла.

Автопробег «Путь к Победе» состоялся в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Участники проекта ждут приглашения для следующей остановки автопробега и новых незабываемых встреч ветеранов- детей войны.