0
21:16
Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти
08:03
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
11:38
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
10:16
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
15:36
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
12:53
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
12:01
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
Еще новости
Политика

Коронавирус повлиял на расчёт стоимости патента для трудовых мигрантов в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят ежегодный закон об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области – разработанный областным комитетом по труду и занятости законопроект внесён в региональный парламент. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях области на основании патента, относится к компетенции региона.

Согласно налоговому кодексу размер фиксированных авансовых платежей, равный 1 тысяче 200 рублям, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый законом субъекта РФ.

Ежегодно за счёт пересмотра коэффициента стоимость патента для мигрантов в Псковской области увеличивалась: в 2018 году она составила 3 тысячи 427 рублей в месяц, в 2019 году – 3 тысячи 598 рублей, в 2020 году – 4 тысячи 99 рублей.

В 2021 году эта тенденция может измениться — из-за сложившейся ситуации на рынке труда, связанной с распространением коронавирусной инфекции, авторы законопроекта предлагают установить размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на уровне текущего года. Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц в таком случае не изменится в 2021 году и составит 4 тысячи 99 рублей.

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, за период с января по август 2020 года иностранные граждане оформили 1 тысячу 387 патентов (эта цифра существенно меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и переоформили 201 патент. Ожидается, что до конца года будет выдано ещё около 700 патентов. Налоговые поступления в бюджет области в 2020 году составили более 85 млн рублей, за восемь месяцев текущего года в региональную казну от продажи патентов иностранным гражданам поступил почти 51 млн рублей.

В пояснительной записке к проекту закона приводится анализ региональной ситуации в сфере трудовой миграции – она характеризуется как стабильная и контролируемая. Количество иностранных работников не превышает одного процента от области экономически активного населения Псковской области, что не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти
16 октября 2020
Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
15 октября 2020
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
14 октября 2020
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
14 октября 2020
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
13 октября 2020
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
13 октября 2020
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
13 октября 2020
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12 октября 2020
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?

Идет загрузка...