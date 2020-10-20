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Общество

На 25% сократился объем свободных денег у россиян в сентябре

Объем свободных денег у россиян в сентябре сократился на 25%. Индекс падает второй месяц подряд, пишет ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

В сентябре объем свободных денег в семьях России сократился на 10% по сравнению с августом и на 25% относительно этого же периода в 2019 году. Аналитики отметили, что на показатель свободных денег оказывает влияние сезонность, связанная с новогодними праздниками и учебным сезоном. В декабре россияне обычно имеют меньше свободных средств из-за предстоящих праздников и трат на подарки. В январе, как правило, россияне экономят и тратят меньше денег. В августе традиционно много средств уходит на подготовку к школе и отпуску.

Эксперты отмечают, что в этом году заметен большой прирост сэкономленных денег в связи с пандемией коронавируса и ожиданием кризиса и возможной безработицы.

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