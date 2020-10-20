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Общество

Продолжать обсуждение идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю призвал Медведев

Дмитрий Медведев призвал продолжать обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели. По словам заместителя председателя Совета безопасности России, кризис безболезненно проходят те работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников на «удаленку», пишет ТАСС.

Дмитрий Медведев считает, что идея перехода на четырехдневную рабочую должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового законодательства. Впервые Медведев озвучил идею сокращения рабочей недели в июне 2019 года, когда в должности премьер-министра России выступал на Международной конференции труда в Женеве. При этом такой переход должен сопровождаться сохранением уровня зарплат и ростом производительности труда. Однако, как отмечал Медведев, для некоторых видов деятельности четырехдневная рабочая неделя невозможна.

В России уже началась корректировка трудового законодательства по новым форматам занятости. По мере развития цифровых технологий такая корректировка будет продолжаться.

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