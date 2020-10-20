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Общество

«Противопожарный лесной центр» объявил творческий конкурс

Фото: сайт "Комсомольская правда - Псков"
 

«Противопожарный лесной центр» вместе с детской экологической библиотекой «Радуга» проводят творческий конкурс для любителей искусства, пишет «Комсомольская правда – Псков».

Поучаствовать в конкурсе могут как дети, так и взрослые: принимаются работы талантливых людей в возрасте от семи лет до двадцати пяти. Работы можно присылать с 16 октября по 10 ноября.

 Всего на выбор для создания творческой работы предоставляется три темы: «Береги лес от пожара», «Останови огонь» и «Дети против пожара». Однако, их можно воплотить в чем угодно: рисунках, плакатах, листовках, буклетах лесоохранной агитации, и как угодно – приветствуется любая техника: рисунок, компьютерная графика, аппликация и так далее. Более того, можно создать даже видеоклипы (по художественным книгам по пожарной безопасности) и презентации.

Подробности участия можно узнать в положении конкурса, где прописаны детали по созданию творческой работы (в том числе, названия книг, необходимых при съемке клипа).

Победители и призеры получат дипломы Государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» и, конечно, памятные призы.

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