Волонтеры раздают одноразовые маски в торговых центрах Пскова

17:20, 21 октября 2020, ПАИ

Более 500 медицинских масок раздали активисты волонтерского центра «Единой России» в торговом центре «Рубин» в Пскове в рамках благотворительной акции «Береги себя». Вместе со средствами индивидуальной защиты волонтеры вручали псковичам памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы не просто раздаем средства индивидуальной защиты жителям города, мы призываем псковичей соблюдать меры по профилактике коронавирусной инфекции, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, - отметил организатор акции «Береги себя», активист псковского волонтерского центра, председатель Совета по молодежной политике города Пскова Александр Андреев. - Акции по раздаче средств индивидуальной защиты и информированию населения о необходимости соблюдения санитарных норм приносят результаты: всё больше псковичей проявляют сознательность и ответственность в общественных местах, пользуются масками и перчатками, соблюдают дистанцию. Однако еще встречаются граждане, которые игнорируют требования соблюдения мер профилактики, и число случаев заражения коронавирусом в сутки в регионе остается достаточно высоким, поэтому мероприятия в рамках акции «Береги себя» продолжатся».