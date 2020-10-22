Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты

23:47, 21 октября 2020, ПАИ

Вопрос о даче согласия на передачу в федеральную собственность имущества, находящегося на праве оперативного управления у Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, включен в повестку октябрьской сессии Псковского областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С инициативой о придании федерального статуса крупнейшему музейному комплексу региона Псковская область вышла в 2018 году в связи с тем, что в условиях регионального подчинения невозможно в полной мере реализовать потенциал музея-заповедника, а финансирование по федеральным нормативам позволит кратно увеличить бюджет учреждения. В том же году президент подписал документ, предусматривающий возможность передачи Псково-Изборского музея-заповедника Российской Федерации.

Субъект определил имущество, передаваемое в федеральную собственность, и его остаточную стоимость. В перечень из 21 позиции включены объекты недвижимого и движимого имущества, а также несколько земельных участков стоимостью от двух до 25,4 млн рублей. Далее в соответствии с установленной законодательством процедурой необходимо решение областного Собрания депутатов о согласии на передачу в госсобственность музейного имущественного комплекса.

«Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» включает Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

По оценке экспертов, коллекции музейных предметов крупнейшего музея Псковской области по своей значимости находятся на одном уровне с ведущими музеями России и зарубежья. Экскурсионный поток объединенного музея-заповедника составляет более одного миллиона человек в год.