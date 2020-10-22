0
00:22
Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков
23:47
Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
23:28
Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году
22:57
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
22:51
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
22:20
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21:34
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
Еще новости
Общество

Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Вопрос о даче согласия на передачу в федеральную собственность имущества, находящегося на праве оперативного управления у Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, включен в повестку октябрьской сессии Псковского областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С инициативой о придании федерального статуса крупнейшему музейному комплексу региона Псковская область вышла в 2018 году в связи с тем, что в условиях регионального подчинения невозможно в полной мере реализовать потенциал музея-заповедника, а финансирование по федеральным нормативам позволит кратно увеличить бюджет учреждения. В том же году президент подписал документ, предусматривающий возможность передачи Псково-Изборского музея-заповедника Российской Федерации.

Субъект определил имущество, передаваемое в федеральную собственность, и его остаточную стоимость. В перечень из 21 позиции включены объекты недвижимого и движимого имущества, а также несколько земельных участков стоимостью от двух до 25,4 млн рублей. Далее в соответствии с установленной законодательством процедурой необходимо решение областного Собрания депутатов о согласии на передачу в госсобственность музейного имущественного комплекса.

«Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» включает Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

По оценке экспертов, коллекции музейных предметов крупнейшего музея Псковской области по своей значимости находятся на одном уровне с ведущими музеями России и зарубежья. Экскурсионный поток объединенного музея-заповедника составляет более одного миллиона человек в год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков
22 октября 2020
Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков
Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
21 октября 2020
Вопрос о передаче имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году
21 октября 2020
Более 31 километра Гдовской трассы отремонтировали в этом году
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
21 октября 2020
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
21 октября 2020
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21 октября 2020
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
21 октября 2020
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 октября 2020
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...