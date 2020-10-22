Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступлений

23:57, 21 октября 2020, ПАИ

Псковская область, по данным с начала года, вошла в число регионов с наибольшими темпами прироста преступности, количество зарегистрированных случаев увеличилось на 9,4 %. Такие данные приводятся в отчете МВД о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь 2020 года.

Больше всего преступность возросла в Севастополе (39,6 %), Санкт-Петербурге (16,3 %) и Смоленской области (15,6 %). Псковская область заняла десятую строчку с 9,4 %.

Псковская область также вошла в десятку регионов с наибольшим темпом роста предварительно расследованных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, она заняла седьмое место с показателем 101,2 %. Кроме того, регион занял шестое место с показателем 29,8 % среди регионов, в которых отмечен рост числа погибших от преступлений.

Помимо этого, Псковская область заняла девятое место с показателем -25,8 % среди регионов, в которых отмечено снижение числа лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, и третье место с показателем -28,9 % среди регионов с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений.

Всего за девять месяцев в Псковской области зарегистрировали 6 736 преступлений, из них раскрыли 4 284 и не раскрыли 2 109. По состоянию и динамике особо тяжких преступлений в регионах России всего зафиксировали 2 350, раскрыли 1 305 и не раскрыли 840.