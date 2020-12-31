Писательница Джоан Роулинг заменила Деда Мороза и ответила маленькой россиянке

00:01, 31 декабря 2020, ПАИ

В 2019 году шестилетняя Вероника из Санкт-Петербурга написала письмо Деду Морозу. Она рассказала, что мечтает получить письмо из Хогвартса, однако ответа так и не дождалась. В пресс-службе Деда Мороза в Великом Устюге рассказали «360», что в день перед Новым годом к ним приходит по 20-30 тысяч писем, поэтому они не могут вспомнить каждого отправителя. Однако на письмо девочки должны были ответить, если оно было правильно составлено.

«Если ребёнок правильно указал адрес Деда Мороза, если указал свой обратный адрес: бывает, пишут, а свой обратный адрес не указывают, куда мы должны ответить, – как мы найдём ребёнка?» — отметила собеседница.

Она добавила, что в резиденции главного зимнего волшебника на письма отвечают не сразу. Перед Новым годом их только принимают и сортируют по полками. Отвечать начинают после праздников, когда проходит высокий сезон.

Однако Вероника не дождалась ответа и летом этого года решила написать Джоан Роулинг напрямую. Девочка отправила ей открытку, которую сделала своими руками, чтобы поздравить любимую писательницу с днём рождения.

«В ней было большими печатными буквами сказано: «Твой мир — мой мир», а также нарисовано что-то совообразное. Во всяком случае, у этого существа были крылья, клюв и письмо под хвостом. И букет цветов», — рассказала мама Вероники.

Ответ пришёл через несколько месяцев — 31 октября. Вероника и мама не сразу поверили, что получили письмо от Джоан Роулинг, вместе они плакали от радости, когда взяли его в руки. В нём писательница отметила, что сейчас очень занята работой. Она рассказала, что трудится над созданием новой сказки для детей, а также пишет сценарий к «Фантастическим тварям». Роулинг рассказала, что ей не хватает времени развёрнуто отвечать на письма всех читателей, но она очень рада, что в мире много поклонников Гарри Поттера.

ПАИ напомнает, в 2011 году Джоан Роулинг уже отвечала на письмо поклонницы из России. Девятиклассница Аня Сидорова из Бийска прочитала все книги о Гарри Поттере, посмотрела фильмы по саге и оказалась покорена творчеством Роулинг. В одном из журналов она нашла её адрес и решила лично поблагодарить за труд и выразить восхищение её творчеством.

С помощью учителей она составила настоящую рецензию на книги Роулинг, которая заняла три альбомные страницы. Аня изложила свой взгляд на персонажей книг, на сюжет и фильмы о Гарри Поттере. Она не только отметила достоинства саги, но и указала недостатки.

Ответ пришёл через несколько месяцев.

«Такие письма — лучшая награда за мой труд», — отметила Роулинг.