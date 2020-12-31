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Игорь Иванов: Напряжённость 2020 года отразил лозунг профсоюзов – «Солидарность сильнее заразы!»

С наступающим 2021 годом поздравил всех жителей Псковской области и членов профсоюзов региона лидер профсоюзного движения области Игорь Иванов.

«Заканчивается 2020 год. Год, который принёс нам немало испытаний практически во всех сферах. Наиболее точно напряженность в условиях пандемии отразил лозунг ФНПР – «Солидарность сильнее заразы!», – отметил Игорь Иванов.

Он выразил уверенность, что солидарность и единство помогут выстоять в нелегкой ситуации и прийти к уверенному росту экономики и благосостояния граждан России. Профсоюзы продолжат, как и сейчас, защищать права работающих и добиваться справедливости и соблюдения законов, подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.

Он добавил, что впереди предстоит много работы и если каждый из псковичей будет добросовестно трудиться на своём рабочем месте, заботиться о ближних, протягивать руку помощи нуждающимся, то все вместе люди добьются перемен к лучшему.

«В эти часы уходящего 2020 года я хочу пожелать всем добра, искренности, трудолюбия. Хочу пожелать здоровья и благополучия вам и вашим семьям, – обратился ко всем псковичам Игорь Иванов. – Пусть всё плохое останется в прошлом и вместе с огнями новогодней ёлки в каждый дом придёт вера в будущее, позитивное настроение и простое человеческое счастье!»

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