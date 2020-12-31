0
23:56
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
22:26
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
22:10
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
21:37
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
19:47
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
19:39
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
19:34
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Еще новости
Общество

Победителем в номинации «Открытие» премии «Народное признание – 2020» стало фермерское хозяйство «Форелевый хутор»

Фото предоставлено Еленой Тумановой

Фермерское хозяйство «Форелевый хутор» одержало победу в номинации «Открытие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 826 голосов на сайте ПАИ и один от жюри, набрав тем самым 864,1 балла. 

На втором месте в номинации оказалась Псковская областная инфекционная больница (219+11 жюри = 638,1 балла), на третьем — Псковская кинодеревня в Новоржевском районе (225+2 жюри = 301,2 балла). 

Деятельность фермерского хозяйства «Форелевый хутор» направлена на развитие сельского хозяйства в Печорском районе, а также на организацию семейного отдыха для псковичей и гостей региона. Авторы заявки особо отметили высокий уровень сервиса, доброжелательную атмосферу при посещении фермы.

«Это подтверждают и многочисленные отзывы гостей в социальных сетях и поисковых системах. Отличительные особенности - внимание к деталям и постоянное развитие хозяйства», - подчеркнули в заявке.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание – 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020» Шесть финалистов «Народного признания» получат специальные призы от почётного жюри премии Главным событием 2020 года признали фестиваль «Музыка на воде» в Пскове Проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс» завоевал статуэтку премии «Народное признание – 2020» Вокалистка Дарья Романова стала победителем в номинации «Талант» премии «Народное признание – 2020» Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020» Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита» Победа в номинации «Поступок» премии «Народное признание – 2020» досталась псковичу Артёму Мазепе Команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон» завоевала статуэтку «Народного признания – 2020» Галина Печникова победила в номинации «Лидер» премии «Народное признание – 2020»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
31 декабря 2020
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
31 декабря 2020
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
31 декабря 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
31 декабря 2020
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
31 декабря 2020
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
31 декабря 2020
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
31 декабря 2020
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках
31 декабря 2020
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках

Идет загрузка...