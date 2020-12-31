Победителем в номинации «Открытие» премии «Народное признание – 2020» стало фермерское хозяйство «Форелевый хутор»

18:55, 31 декабря 2020, ПАИ

Фермерское хозяйство «Форелевый хутор» одержало победу в номинации «Открытие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». Этот финалист получил 826 голосов на сайте ПАИ и один от жюри, набрав тем самым 864,1 балла.

На втором месте в номинации оказалась Псковская областная инфекционная больница (219+11 жюри = 638,1 балла), на третьем — Псковская кинодеревня в Новоржевском районе (225+2 жюри = 301,2 балла).

Деятельность фермерского хозяйства «Форелевый хутор» направлена на развитие сельского хозяйства в Печорском районе, а также на организацию семейного отдыха для псковичей и гостей региона. Авторы заявки особо отметили высокий уровень сервиса, доброжелательную атмосферу при посещении фермы.

«Это подтверждают и многочисленные отзывы гостей в социальных сетях и поисковых системах. Отличительные особенности - внимание к деталям и постоянное развитие хозяйства», - подчеркнули в заявке.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.