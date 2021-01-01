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Общество

С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3, 7%

С 1 января размер материнского капитала увеличился на 3,7%, что в рублевом эквиваленте составляет немногим более 483,8 тысяч, сообщают федеральные СМИ.

Если семья не получала материнский капитал за первого ребенка, размер выплаты на второго малыша составит порядка 639,4 тысяч рублей. И еще: с 2021 года ежемесячная денежная выплата из материнского капитала будет зачисляться исключительно на банковские карты национальной платежной системы «Мир».

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