С 1 января размер маткапитала в России увеличился на 3, 7%

17:20, 01 января 2021, ПАИ

С 1 января размер материнского капитала увеличился на 3,7%, что в рублевом эквиваленте составляет немногим более 483,8 тысяч, сообщают федеральные СМИ.

Если семья не получала материнский капитал за первого ребенка, размер выплаты на второго малыша составит порядка 639,4 тысяч рублей. И еще: с 2021 года ежемесячная денежная выплата из материнского капитала будет зачисляться исключительно на банковские карты национальной платежной системы «Мир».