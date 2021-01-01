Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию после смертельного ДТП

23:23, 01 января 2021, ПАИ

Михаил Ефремов сразу после ДТП подумывал бежать от уголовного преследования в Латвию, сообщил «Комсомольской правде» анонимный источник, знакомый с делом. Нашёлся человек, который отговорил артиста от решительного поступка. Об этом пишет Rambler.

Латвию Ефремов рассматривал неслучайно. В Прибалтике у актёра есть дом, который он приобрёл несколько лет назад за 30 миллионов рублей, и вид на жительство. Известно, что мысль артисту пришла, когда он уже находился под домашним арестом, а все его передвижения контролировались при помощи электронного браслета. Как актёр планировал обойти ограничения, вопрос остаётся открытым, отметили журналисты.

Ефремов был настроен на побег. Его даже пришлось отговаривать. Не делать необдуманных поступков его якобы убедил адвокат Эльман Пашаев. В разговоре с «КП» юрист не подтвердил, но и не опроверг скандальную информацию. Он подчеркнул, что не может комментировать новость, но посоветовал подождать подробностей.

Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актёр, находясь за рулём своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещённых веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 года заключения.