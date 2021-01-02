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Общество

Мужчину с амнезией разыскивает псковская полиция

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения.


Как уже сообщалось ранее, 6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, граждане видели его недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.


Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет: длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

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