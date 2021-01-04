Энергетики планируют сегодня завершить восстановление основной сети

20:11, 04 января 2021, ПАИ

Сегодня энергетики планируют завершить восстановление основной сети и сосредоточиться на локальных заявках потребителей, сообщает официальный телеграм-канал «Россети».

«Ликвидация последствий ледяного дождя ведётся круглосуточно. Налипание снега создает сверхнормативную нагрузку на линии до 100 кг на один пролёт. Мы зафиксировали 860 обрывов провода, 173 сломанные опоры, почти 3 000 поваленных на ЛЭП деревьев. Некоторые линии после повреждений пришлось фактически строить заново», – отметил на заседании штаба по ликвидации последствий погодных аномалий для электросетевого комплекса, который прошел 4 января, региона глава «Россетей» Павел Ливинский.

Он подчеркнул, что в регионе мобилизованы все силы и средства для ликвидации последствий аномальных осадков. Работает 151 мобильное подразделение в составе 609 человек, задействовано 172 единицы техники. В Псковскую область дополнительно прибыли 56 мобильных подразделений – более 200 человек из соседних регионов.

«Нами поставлена задача по оперативному восстановлению энергоснабжения и подключению всех потребителей. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, дополнительные силы и средства переброшены из соседних регионов», – там же отметил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Для временного подключения потребителей задействовано 46 дизельных генераторов общей мощностью 1,8 МВт.

Отмечается, что «Россети» отрабатывают каждое обращение о нарушении электроснабжения. На контроле не только звонки через горячую линию, но и все сообщения в социальных сетях.

Глава Псковской области выразил благодарность энергетикам, сотрудникам МЧС и экстренных служб. «Повреждений было много, все они были достаточно серьёзные. В круглосуточном режиме осуществлялись работы. На сегодняшний день большая часть проблем решена», - отметил Михаил Ведерников.

Особенно сильно от непогоды пострадали Псковский, Печорский, Островский, Струго-Красненский, Опочецкий и Себежский районы.

«Общими усилиями нам удалось восстановить электроснабжение порядка 900 населенных пунктов. Цифра постоянно растёт, мы с вами постоянно на связи и видим как она оперативно меняется», - обратился к участникам штаба губернатор. Также Михаил Ведерников отметил, что ни один социально значимый объект не остался без электроснабжения.

Энергетики ликвидируют последствия сильного снегопада, накрывшего большинство районов Псковской области в ночь на 2 января. Ситуация осложнилась переходом температуры от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега и льда на провода.

Специалисты «Россетей» заранее перешли в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Со 2 января специалисты действуют в особом режиме работы.