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Общество

В Псковском драмтеатре рассказали, какие книги поднимут настроение в Рождество

Артисты Псковского драмтеатра создали подборку рождественских книг, которые идеально, по их мнению, впишутся в новогоднее настроение, сообщается в instagram-аккаунте театра.

«Дары волхвов» О. Генри - один из самых известных рассказов классика. Небольшая история, в которой себя увидит каждый, кто хоть раз дарил подарки. Влюбленная пара ищет подарки друг другу на Рождество, но у них большие проблемы с деньгами, и они выходят из ситуации поистине мудрым способом. Трогательная и настоящая история», - считает артист Лев Орешкин.

Актриса Мария Фомина считает отличным вариантом «Рождественскую песнь» Диккенса. Екатерина Миронова - «Снежную королеву» Андерсена и сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».  Анна Шуваева советует перечитать «Маленького принца» Антуана де Сент Экзюпери.

  «Волшебное произведение, которое стоит прочитать не только детям, но и взрослым. Каждая строчка откликается во мне любовью и добром. И, конечно же, после прочтения есть о чем поразмыслить. Каждую страницу можно разобрать на цитаты», - написала актриса.
 

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