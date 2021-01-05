Генпрокуратура РФ проверила рост цен на продукты в регионах во время пандемии

19:28, 05 января 2021, ПАИ

Организованный Генеральной прокуратурой регулярный мониторинг цен на продукты позволил пресекать попытки их роста с начала пандемии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», - отметили в пресс-службе,

Отмечается, что только в первом полугодии 2020 года проверки помогли вскрыть более шестисот нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, для их устранения внесено свыше 270 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений.