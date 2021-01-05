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Общество

Псково-Печерский монастырь напоминает, что Рождество - лучшее время для добрых дел

Псково-Печерский монастырь напоминает, что Рождество и святки - лучшее время для добрых дел.  

«Вера неотделима от дел милосердия, а добрые дела и помощь нуждающимся — это и есть непосредственные проявления любви, без которых вера мертва. В Рождество все немного волхвы, писал поэт. Всем нам тоже хорошо стать в это время хоть немного волхвами, чтобы принести и свои скромные дары Царю царей», - отмечается в группе ВК Псково-Печерского монастыря.

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