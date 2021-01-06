Псково-Изборский музей-заповедник обрел федеральный статус

12:08, 06 января 2021, ПАИ

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник обрел федеральный статус, передает «Псковская правда» со ссылкой на распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с администрацией Псковской области, о принятии в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России», - отмечается в документе.

Теперь Росимуществу совместно с Минкультуры России и администрацией Псковской области в установленном порядке необходимо обеспечить принятие имущественного комплекса музея в федеральную собственность.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что получение музеем федерального статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности региона. Кроме того, по его мнению, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.