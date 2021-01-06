Псковичам рассказали, как избежать обморожений

12:25, 06 января 2021, ПАИ

В зимние праздники хочется погулять на улице подольше, ведь новогодние каникулы – самые продолжительные в году. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе, рассказали Псковскому агентству информации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Прежде всего, не пейте спиртного — алкогольное опьянение на самом деле приводит к большой потере тепла, вызывая иллюзию согревания. Не курите — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и, таким образом, делает конечности более уязвимыми. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло», — поделились специалисты управления.

Также в ведомстве подчеркнули, что особое внимание нужно уделять обуви, особенно тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги следует положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.