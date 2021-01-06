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Общество

Псковичам рассказали, как избежать обморожений

В зимние праздники хочется погулять на улице подольше, ведь новогодние каникулы – самые продолжительные в году. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе, рассказали Псковскому агентству информации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Прежде всего, не пейте спиртного — алкогольное опьянение на самом деле приводит к большой потере тепла, вызывая иллюзию согревания. Не курите — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и, таким образом, делает конечности более уязвимыми. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло», поделились специалисты управления.

Также в ведомстве подчеркнули, что особое внимание нужно уделять обуви, особенно тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги следует положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

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