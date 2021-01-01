Работа по обеспечению теплоснабжением невельчан идет в штатном режиме

17:44, 06 января 2021, ПАИ

Работа по обеспечению теплоснабжением невельчан идет в штатном режиме, сообщает «Невельский вестник» со ссылкой на директора МУП «Невельские теплосети» Александра Бонева.

4 января произошел прорыв на центральной ветке инженерных сетей на улице Комсомольской. Для ликвидации аварийной ситуации была приостановлена работа центральной котельной на двенадцать часов.



«К счастью, погодные условия не были жесткими: на улице стояла плюсовая температура, усиления ветра не было, что позволило не остудить помещения в МКД. Во время аварийных работ было заменено 6 метров трубы. Работы проводились точечно. Около полуночи тепло вновь поступило в многоквартирные дома, отапливаемые центральной котельной», - пишет издание.



Александр Бонев отметил, что запасы угля и дров в норме, что позволяет обеспечить бесперебойную работу сельских котельных и котельной в микрорайоне Колония. Он сообщил, что в связи с отсутствием электроснабжения имели место быть сбои в работе водоснабжения в сельских населенных пунктах.

Работники МУП «Невельские теплосети» с 31 декабря по сегодняшний день продолжают работу по восстановлению водоснабжения на селе. Учитывая, что 15% работников МУП «Невельские теплосети» находятся на больничном.