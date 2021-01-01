Рыбные рекорды – псковские рыбаки подвели итоги года

13:46, 07 января 2021, ПАИ

Псковские рыболовы-любители, в чей дружный коллектив входит и Николай Бесклёвный, успешно рыбачат круглый год, начало нового года – время подвести итоги.

Именные календари под ёлочкой

Наш рыболовный коллектив – дружный и активный. Сложился он давно, вот уже скоро нам будет два десятка лет. Собрались самые разные люди – и рабочие, и учёные, и бизнесмены, и служащие, но костяк составляют военные пенсионеры. А объединили всех нас два основных фактора – любовь к рыбалке и зрелый возраст. Самому старшему из нас 74 года, самому младшему – 53. Казалось бы, двадцать лет – разница серьёзная, но мы ее почти не замечаем. И на атомных подводных лодках наши товарищи вокруг земного шара ходили, и на «самолёте Судного дня» летали, и с парашютами прыгали, и звание кандидата в мастера спорта имеют, и звание кандидата технических наук. У всех за плечами огромный жизненный опыт.

За годы совместных рыбалок сложилось несколько добрых традиций: мы не мусорим на природе, мы против браконьерских сетей, мы отпускаем рыбью недоросль и соблюдаем правила рыболовства. И всегда подводим итоги – за праздничным новогодним столом, вспоминая уходящий рыболовный год, на большом экране просматриваем свои видеофильмы, слайд-шоу с фотографиями наших рыболовных приключений. И конечно же, с подарками, которые нам, взрослым дядям, тоже приносит Дед Мороз. В качестве обязательного презента вот уже более десяти лет каждый получает памятный календарь, где на титульном листе мы изображены в самый яркий момент на самой запомнившейся рыбалке года. Я уже давно взял за правило на каждой рыбалке делать несколько снимков для своего архива и писать несколько строк в свой рыболовный дневник. Вот и есть всегда что вспомнить и из чего выбрать.

Новогодний хит-парад

Год минувший - особый, коронавирусная инфекция внесла серьёзные коррективы во все планы, в том числе и в наши. Пришлось обойтись без ёлочки и праздничного стола. Но итоги всё равно были подведены и традиционные подарки все получили. Определили и лучших рыболовов коллектива. Трофеи, выловленные Игорем Валентиновичем Манухиным, щука на девять килограммов в реке Великой и судак весом 3350 г из Раскопельского залива однозначно вывели его на первое место. «Серебряным» призёром стал наш самый опытный рыболов – Вениамин Борисович Прозоров. На его спиннинг за год попалась не одна крупная щука, две самых-самых из которых (5800 г в Раскопельском заливе, 4000 г в реке Великой) позволили стать вторым в нашем хит-параде. На третью ступеньку пьедестала почета поднялся самый старший рыболов нашей компании – Сергей Николаевич Мясников. 16 июня стал его бенефисом, самой запомнившейся рыбалкой в жизни – и рекордная щука на 4600 г, и гора толстых судаков, и… метровая «пробоина» в его корабле. И всё тогда закончилось самым счастливым образом. Вот что скромно рассказали о своих рекордных уловах наши номинанты.

Игорь Валентинович: «Всё произошло на удивление прозаично. И время было щучье, май месяц, и место щучье – река Великая, «золотая яма» в Палкинском районе. Долбанула прилично. На удивление выудил я эту щуку без проблем и довольно быстро. Несколько раз она уходила под лодку и моей задачей было не дать хищнице обмотать леску вокруг якорного шнура. Удалось. А поимка судака запомнилась тем, что произошло это в удивительное время – 10 января на открытой воде Раскопельского залива».

Вениамин Борисович: «Дорожили в Раскопельском заливе 28 января. На мой спиннинг что-то тюкнуло, еле слышный ударчик был. Когда начал тащить, подумал: «полтораха». Потом фрикцион завизжал, ага, наверное, «треха». А когда всплыла – ба, да там целая «пятера». А после домашнего взвешивания оказалось - 5800 г. Достойная рыбка. Я тогда хотел в предстоящую субботу на торжественном ужине в честь 80-летия своей тетушки, приготовить и вручить ей в качестве подарка от рыбака-племянника фаршированную щуку. Но пришлось всех удивлять шестикилограммовым «осетром».

Сергей Николаевич: «Раскопельский залив 16 июня 2020 года я надолго запомню. Это была сама лучшая рыбалка в моей жизни. Всё происходило, как в сказке. Самое интересное, но так здорово клевало только у меня. Как потом оказалось, я подобрал воблеры с правильным заглублением – все пытались поймать хищника у дна, а я ловил приманками с заглублением до 1,5 метров. Когда я выбрался на берег и показал свой улов, никто не поверил, что такое может быть».

Аномальный год

Не только итоги с лучшими нашими уловами мы подвели, но и поделились общими выводами и по метеорологии, и по экологической обстановке на псковских реках и озёрах. Погоду минувшего года все признали аномальной – ну когда такое было, что бы ни льда, ни снега вообще не было. Ведь мы всю календарную зиму 2019-2020 рыбачили на лодках. Нам было интересно и даже здорово. Но это ненормально и понравилось ли это обитателям рек и озёр, большой вопрос.

Плотвы весной почти не увидели, ее нерест растянулся на очень продолжительный период и мы так ее толком и не половили. С лещом ещё неопределённее оказалось – ни в реке Великой, ни в лесных озерах рыбаки и не заметили, когда он прошёл, ни весной, ни осенью. А вот на карасе оторвались по полной – таких карасёвых рыбалок в нашей компании даже не припоминаем. Как и по судаку – не долгим был его клёв в Раскопельском заливе, да и не помногу мы его поймали, но размер порадовал. И крупный окунь в этом году вновь объявился.

Чудское озеро просто заполонил мелкий окунь, но среди «матросиков» иногда все же попадались и солидные, почти килограммовые полосатые экземпляры, и не по одному. По щуке разговор отдельный – в этом году мы ее ловили с января и по январь, естественно, с перерывом на ее нерестовый период. И единодушно отмечаем - в зимние месяцы наши уловы были лучше, чем в летние и осенние. Летняя щука от нас куда-то на этот раз спряталась, где она в это период времени обитала, мы так и не разобрались.

Секретная экология

Если с рыбой дела в году минувшем обстояли в целом не плохо, то про среду обитания такого не скажем. Еще 5-7 лет назад «белая» рыба (плотва, лещ) с такой болезнью, как лигулёз (большинство рыболовов неправильно называют её солитёром) встречалась только в прибрежных водах Псковского озера, теперь заражённая рыба всё чаще попадается и в Тёплом, и в Чудском озере.

Что такое настоящая уха? Это когда она сварена из только что пойманной рыбы и на воде из этого же водоёма. Но мы давно перестали следовать этому правилу и воду привозим с собой из родников или артезианских скважин. Озёрная вода, зачастую, на километры от берега представляет собой зелёный кисель, а это ни что иное, как сине-зелёные водоросли и рыбаки говорят: «вода цветёт». Но если раньше период цветения ограничивался двумя-тремя месяцами (июль-август и чуть сентябрь), то в этом году мы отметили, что цветение воды в Чудском озере началось в мае и закончилось в октябре.

Пчёлы – индикаторы качества воздуха, раки – индикаторы чистой воды. Моё недавнее, довольно поверхностное, изучение ситуации с псковскими раками, вместе с вышеперечисленными проблемами, говорит о том, что с экологией на псковских водоёмах, мягко скажем, не всё в порядке. Но кто мы, рыболовы-любители? Только наблюдатели. А вот профессиональной работы специалистов – экологов, биологов, гидрологов, что-то не очень заметно. Чуть более года назад, в ноябре 2019 года, я заходил в псковское отделение рыбоохраны, в полномочия этой организации входит контроль и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания. У государственного инспектора Светланы Соловьёвой, именно она, согласно штатному расписанию, занимается вопросами экологии, я поинтересовался - а кто у нас в Псковской области и в городе Пскове являются главными загрязнителями рек и озёр? Ответ специалиста меня убил наповал: «Я не могу вам предоставить эти данные, мы давали подписку об их не разглашении». Я опешил, не на военный ли объект я попал? Почему такие сведения я не могу получить и своевременно проинформировать граждан Псковской области об экологических проблемах? Мне думается, что чем-то не тем наши специалисты занимаются.