«Его зовут Настоящий». Федеральное СМИ рассказало историю Дмитрия из Острова

16:14, 07 января 2021, ПАИ

РИА Новости сегодня опубликовало историю Дмитрия Настоящего из Острова Псковской области. ПАИ рассказывало уже не раз об этом сильном духом человеке. Приводим статью федерального агентства.





Дмитрий Настоящий из города Острова Псковской области круглые сутки ухаживает за лежачими родителями, перенесшими инсульт. При этом 36-летний мужчина прикован к инвалидной коляске. Десять лет назад он попал в аварию, нижние конечности полностью парализовало. Но это не помешало ему взять на себя все заботы по хозяйству и стать опорой для матери с отцом.

«Выбросило через водительское окно»

В июле 2010-го Дмитрий ехал из Пскова в Остров. «Работал юристом, жил отдельно от родителей. Решил их навестить. Не успел зайти домой, друзья попросили подбросить в одну из деревень. Согласился, хоть и был очень уставшим, — вспоминает Настоящий. — На обратном пути мне стало плохо. Нас было четверо — три парня и девушка. Жара ужасная. Видимо, я получил тепловой удар. Потерял сознание, съехал с дороги, мы несколько раз перевернулись. Меня выбросило через водительское окно — оказался под машиной, она меня придавила сверху. Не мог пошевелиться. Помню все очень смутно: отключился, очнулся в реанимации Островской ЦРБ».



Два пассажира отделались порезами, у девушки были повреждены кости таза. Больше всего пострадал Дмитрий — перелом позвоночника. «В больнице провел почти месяц, потом выписали домой в Остров. Долгое время просто лежал — отец разминал мышцы, чтобы не атрофировались. Только через полгода сел на коляску. Еще папа сколотил деревянные брусья, чтобы я мог принимать вертикальное положение».

Боль была не только физическая. «Пару месяцев после аварии жить не хотелось. А потом я понял, что нужно смириться и двигаться дальше. Меня поддерживали родители и друзья — это и спасло. Да и сам я парень позитивный».





«Осталось пару дней»

Летом 2011-го Дмитрий вместе с другом перебрался в Псков. Там он устроился на дистанционную работу в юридической сфере. Но через три года вернулся в Остров — отец перенес инсульт и нуждался в постоянном уходе. «Мама одна бы не справилась. Мне вообще в больнице посоветовали: не заморачивайся, мол, ему пару дней осталось. Я, конечно же, его не бросил, — рассказывает Дмитрий. — Папа очень изменился, ведет себя как ребенок, очень эмоционально на все реагирует. Не говорит, но мы понимаем друг друга. Конечно, улучшения есть: раньше он ложку в руках не мог удержать, а теперь переписывает в тетрадь левой рукой тексты из книг».

Родительский дом на окраине Острова был абсолютно не приспособлен для человека на инвалидном кресле. «Пришлось делать ремонт. Помог товарищ. Сняли двери, расширили проемы, у кровати установили металлические трубы для опоры, чтобы можно было встать с коляски».

Дмитрий, к слову, обращался в обладминистрацию с просьбой предоставить ему в аренду жилье из социального фонда. «Представьте, за отцом нужен глаз да глаз, а я к нему в комнату элементарно через дверь попасть не могу. Есть специальные дома с пандусами, со всякими поручнями. Отказали: предложили отправить отца в интернат. Ну нет так нет: я махнул рукой, и мы с другом продолжили работать над «доступной средой». Папе купили медицинскую кровать. Переодеваю, мою, меняю пеленки — все это на мне. Посоветовался с медработниками, знаю, что делать, если вдруг образуются пролежни».

Через год инсульт разбил и мать. «Она просто сидит и не встает. Руки и ноги двигаются, но ей «уже ничего не хочется». У нее ко всему прочему старческая деменция. Если бы я был на ногах, хотя бы на себе понес на прогулку. А так ее вообще не вытащишь. За свежим воздухом — поближе к окошку. Приходится ее постоянно просить подвигаться. Хоть какие-то махи руками и ногами — физкультминутка».

«На коляске далеко не уедешь»

Настоящий в шутку называет себя «отцом-одиночкой» — весь день расписан по часам. «Гигиенические процедуры, прием лекарств — четко по времени. Как и завтрак, обед, ужин. Особых предпочтений у моих стариков нет — едят что приготовлю. На кухню беру только свежее. Придерживаемся правильного питания. У папы диабет: сладкое ему не рекомендуется. Но он так любит торты. Изредка балую его. Казалось бы, мелочь, а сразу улыбка до ушей».

Сын взял на себя все бытовые хлопоты — регулярно убирает, топит печку, занимается огородом. «В этом году решил ничего не выращивать. Коляска такой нагрузки не выдерживает — ломается. А обновлять ее каждый сезон нет возможности. Мечтаю когда-нибудь высадить разные деревья, пусть уж просто сад будет. А вообще работа всегда найдется: в доме постоянно что-то надо приделать, прикрутить».

Дмитрий не считает, что у него тяжелая судьба. «Раньше многие в разговоре со мной считали должным сказать что-то типа: «Дим, как же тебе непросто, бедный!» Зачем меня жалеть? Не думаю, что у нас ситуация особая. У каждого свои заботы. Тем временем жизнь продолжается. Главное — здоровье, а там уж справимся как-нибудь».

Пенсии, заверяет собеседник, хватает. Получается и откладывать: два года назад Дмитрий осуществил мечту — оформил кредит и приобрел с рук «Мерседес». С долгами уже расплатился. «До этого приходилось все время дергать друзей и знакомых, просить, чтобы они что-то привезли из аптеки или магазина. Поблизости ничего нет, а на коляске далеко не уедешь. Собственный автомобиль — это спасение!»

«Я их никому не отдам»

Ответственность и ежедневная рутина его совершенно не пугает. «Да, я примерно представляю, как пройдет мой завтрашний день. Но он всегда наполняется чем-то новым. Баню планирую построить, крышу собираемся сменить. Есть движение, не стоим на месте. Сосед, к примеру, пьянствует и шестой год не может шифер на кровле сменить, жалуется все время — вот где застой».

Дмитрий старается не дергать лишний раз соцработников, справляется самостоятельно. Ездит иногда только за расходниками. Мысли о том, чтобы передать родителей кому-то на попечение, а самому вернуться в Псков работать юристом, не допускает. «Я их никому не отдам. Никакой соцработник не станет ухаживать за матерью и отцом так, как я. Ни за какие деньги! Мне твердили, что они долго не протянут. А ничего, держатся который год. И еще как! Я чувствую, что нужен им».

На себя у Настоящего времени практически не остается. «Если удастся урвать полчаса-час в день — уже хорошо. Обычно сажусь на автомобиль и еду в лес на Гороховое озеро — постою, подышу — и обратно».

Все, чего ему сейчас хочется, — поскорее закончить ремонт. Сделать так, чтобы дом мало чем отличался от соцжилья с «доступной средой». Дмитрий убежден: из любой ситуации можно найти выход. Он призывает радоваться мелочам и помогать тем, кто слабее. По его мнению, это и есть ключ к счастливой жизни.