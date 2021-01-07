Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
Губернатор Михаил Ведерников проинформировал в Instagram псковичей, что неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в Псковской области.
«На сегодня оснований продолжать обучение в дистанционном режиме нет», - написал Михаил Юрьевич.
«С 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в привычном очном формате. Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса (практически у всех начинается сессия). Вузы – в соответствии с рекомендациями Миннауки и высшего образования работают в смешанном режиме (детали уточняйте у преподавателей).
При этом все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются».
Губернатор попросил псковичей относиться к противовирусным требованиям со всей ответственностью, поскольку это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей.
Напомним, что последнюю неделю перед каникулами учащиеся образовательных учреждений Псковской области занимались дистанционно.