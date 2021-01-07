0
16:38
Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
15:50
ФОТОФАКТ: В деревне Фишнево Бежаницкого района пенсионер вылепил снежного коня
13:24
Как на Руси праздновали Святки и Колядки – экскурс в историю
10:53
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
09:39
Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах
23:55
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
22:04
Ирина Кендрали: Все Деды Морозы проходят через наши души
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату

Учащиеся вернутся в учебные заведения. Фото Instagram

 

Губернатор Михаил Ведерников проинформировал в Instagram псковичей, что неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в Псковской области.

«На сегодня оснований продолжать обучение в дистанционном режиме нет», - написал Михаил Юрьевич.
«С 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в привычном очном формате. Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса (практически у всех начинается сессия). Вузы – в соответствии с рекомендациями Миннауки и высшего образования работают в смешанном режиме (детали уточняйте у преподавателей).
При этом все меры санитарной безопасности, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются».

Губернатор попросил псковичей относиться к противовирусным требованиям со всей ответственностью, поскольку это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей.

Напомним, что последнюю неделю перед каникулами учащиеся образовательных учреждений Псковской области занимались дистанционно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
07 января 2021
Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
ФОТОФАКТ: В деревне Фишнево Бежаницкого района пенсионер вылепил снежного коня
07 января 2021
ФОТОФАКТ: В деревне Фишнево Бежаницкого района пенсионер вылепил снежного коня
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
07 января 2021
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах
07 января 2021
Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
06 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Выпускница Гдовской музыкальной школы онлайн побеждает в конкурсах
06 января 2021
Выпускница Гдовской музыкальной школы онлайн побеждает в конкурсах
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
06 января 2021
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
06 января 2021
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики

Идет загрузка...