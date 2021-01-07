Петербургские театры возобновили работу, но под жёстким контролем

21:09, 07 января 2021, ПАИ

Сегодня в Петербурге возобновили работу театры, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

​До 10 января они покажут более 30 спектаклей, передает корреспондент телеканала «Санкт-Петербург».

Посетить театры можно только при условии соблюдения жестких карантинных мер. Напомним, в канун Нового года власти города ослабили ограничения на посещение массовых мероприятий. Тогда театры оперативно подготовили рождественскую афишу. В том числе много детских спектаклей — ведь доступ теперь разрешен и для зрителей младше 16 лет.

При этом сохраняется запрет на посещение театров организованными группами. Зрительные залы должны быть заполнены лишь на четверть. На театры налагаются обязательства по жесткому соблюдению мер безопасности — термометрия на входе, социальная дистанция и, конечно, маски. За исполнением этих требований следят сотрудники Роспотребнадзора и профильных комитетов. При необходимости будут проводиться выездные проверки.