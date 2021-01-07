ГИБДД предупреждает: разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в ДТП

23:28, 07 января 2021, ПАИ

Сегодня многие наши сограждане проводят в машине большую часть дня. Именно здесь зачастую совершаются важные звонки и обдумываются планы. Мобильный телефон стал неотъемлемой частью любого современного водителя, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. При этом мы часто слышим, что разговаривать за рулём по телефону опасно, так как это может легко привести к ДТП, но, к сожалению, многие это все равно делают.

Телефонные разговоры, написание SMS-сообщений за рулем специалисты называют рассеянным вождением, когда водитель, отвлекаясь от дорожной обстановки, не всегда может вовремя заметить и должным образом отреагировать на возникшую опасность. Кроме того, нередко просто невозможно предсказать степень воздействия на человека негативной информации, получаемой по телефону, а также прочих стрессовых факторов, которые способны заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя.

Чтобы уменьшить риск возникновения дорожной аварии, при телефонном разговоре за рулем нужно обязательно использовать специальную беспроводную гарнитуру. Любое из этих приспособлений позволяет водителю обходиться без рук при ведении телефонных переговоров. Закон, как известно, разрешает водителям пользоваться мобильным телефоном во время движения, но только с использованием гарнитуры. Если ее нет, то какие-либо манипуляции с гаджетом проводить строго запрещено!

Госавтоинспекция призывает жителей области не забывать, что водитель, который отвлекается на телефонные разговоры за рулём, представляет собой потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. Подобное нарушение с его стороны может спровоцировать ДТП с самыми непредсказуемыми последствиями.