0
23:28
ГИБДД предупреждает: разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в ДТП
22:23
Наследники не получают авторские сборы за песню «В лесу родилась елочка»
20:32
Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет
20:00
В Петербурге начинается грандиозное пиротехническое шоу. Смотрите онлайн
19:24
Два новых очага коронавируса появилось в Псковской области на шестое января
16:38
Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
15:50
ФОТОФАКТ: В деревне Фишнево Бежаницкого района пенсионер вылепил снежного коня
Еще новости
Общество

ГИБДД предупреждает: разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в ДТП

Разговоры по телефону во время движения приводят к авариям. Фото avtosreda.ru

 

Сегодня многие наши сограждане проводят в машине большую часть дня. Именно здесь зачастую совершаются важные звонки и обдумываются планы. Мобильный телефон стал неотъемлемой частью любого современного водителя, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. При этом мы часто слышим, что разговаривать за рулём по телефону опасно, так как это может легко привести к ДТП, но, к сожалению, многие это все равно делают.

Телефонные разговоры, написание SMS-сообщений за рулем специалисты называют рассеянным вождением, когда водитель, отвлекаясь от дорожной обстановки, не всегда может вовремя заметить и должным образом отреагировать на возникшую опасность. Кроме того, нередко просто невозможно предсказать степень воздействия на человека негативной информации, получаемой по телефону, а также прочих стрессовых факторов, которые способны заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя.

Чтобы уменьшить риск возникновения дорожной аварии, при телефонном разговоре за рулем нужно обязательно использовать специальную беспроводную гарнитуру. Любое из этих приспособлений позволяет водителю обходиться без рук при ведении телефонных переговоров. Закон, как известно, разрешает водителям пользоваться мобильным телефоном во время движения, но только с использованием гарнитуры. Если ее нет, то какие-либо манипуляции с гаджетом проводить строго запрещено!

Госавтоинспекция призывает жителей области не забывать, что водитель, который отвлекается на телефонные разговоры за рулём, представляет собой потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. Подобное нарушение с его стороны может спровоцировать ДТП с самыми непредсказуемыми последствиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

ГИБДД предупреждает: разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в ДТП
07 января 2021
ГИБДД предупреждает: разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в ДТП
Наследники не получают авторские сборы за песню «В лесу родилась елочка»
07 января 2021
Наследники не получают авторские сборы за песню «В лесу родилась елочка»
Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет
07 января 2021
Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет
В Петербурге начинается грандиозное пиротехническое шоу. Смотрите онлайн
07 января 2021
В Петербурге начинается грандиозное пиротехническое шоу. Смотрите онлайн
Два новых очага коронавируса появилось в Псковской области на шестое января
07 января 2021
Два новых очага коронавируса появилось в Псковской области на шестое января
Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
07 января 2021
Михаил Ведерников: Образовательные учреждения Псковской области вернутся к очному формату
ФОТОФАКТ: В деревне Фишнево Бежаницкого района пенсионер вылепил снежного коня
07 января 2021
ФОТОФАКТ: В деревне Фишнево Бежаницкого района пенсионер вылепил снежного коня
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством
07 января 2021
Телеведущая Оксана Федорова поздравила псковичей с Рождеством

Идет загрузка...