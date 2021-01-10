Двое мужчин и две женщины сгорели в деревне Ерёмкино
Как стало известно корреспонденту ПАИ, жертвами пожара в деревне Ерёмкино Великолукского района стали двое мужчин и две женщины.
По словам соседей, в доме проживали асоциальные элементы, в гости к хозяйке дома постоянно приходили мужчины. Так случилось и 10 января.
Жилой дом не был электрифицирован и газифицирован, отапливался газовым баллоном. По предварительным данным, именно его возгорание и стало причиной пожара. К приезду пожарных дом полыхал полностью. После тушения обнаружены тела четырёх человек.
На месте происшествия работает следственный комитет, пожарная испытательная лаборатория. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее ПАИ публиковало фото с места пожара.