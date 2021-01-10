0
22:18
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
21:50
Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала 4-летняя жительница Себежа
21:20
Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома
20:16
Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина
19:18
Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев
18:58
Как выбрать хороший майонез на Старый Новый год
18:14
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
Еще новости
Общество

Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина

 

 

По традиции актёры Псковской драмы в своём Instagram-аккаунте каждую неделю делают для псковичей подборку наиболее интересных фильмов, которые поднимут настроение как в будничные вечера, так и в выходные дни.

В топ-5 картин от актёра Льва Орешкина на первом месте фильм «Фонтан» Даррена Аронофски: «Сложная, неоднозначная, философская, трогательная и цепляющая история. Там же я для себя открыл Хью Джекмана как великолепного драматического актёра, а не просто парня с когтями. Далее – прекрасный комедийный сериал  «Клиника». Здесь сложные жизненные вопросы подаются через призму доброго юмора и самоиронии. Когда грустно или тоскливо, всегда выручает», – отметил артист.

Также актёр выделил исторический фильм «Храброе сердце» Мэла Гибсона, «Стыд» Стива Маккуина и фильмы Чарли Чаплина: «Этот человек – гений! Случайно увидев один раз его фильм, я больше не смог оторваться. Это была «Золотая лихорадка». Когда я посмотрел «Огни большого города», не мог поверить, что почти сто лет назад человек снял фильм, который актуален до сих пор».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала 4-летняя жительница Себежа
10 января 2021
Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала 4-летняя жительница Себежа
Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома
10 января 2021
Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома
Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина
10 января 2021
Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина
Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев
10 января 2021
Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев
Как выбрать хороший майонез на Старый Новый год
10 января 2021
Как выбрать хороший майонез на Старый Новый год
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
10 января 2021
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг

Идет загрузка...