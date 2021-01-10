Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина

20:16, 10 января 2021, ПАИ

По традиции актёры Псковской драмы в своём Instagram-аккаунте каждую неделю делают для псковичей подборку наиболее интересных фильмов, которые поднимут настроение как в будничные вечера, так и в выходные дни.

В топ-5 картин от актёра Льва Орешкина на первом месте фильм «Фонтан» Даррена Аронофски: «Сложная, неоднозначная, философская, трогательная и цепляющая история. Там же я для себя открыл Хью Джекмана как великолепного драматического актёра, а не просто парня с когтями. Далее – прекрасный комедийный сериал «Клиника». Здесь сложные жизненные вопросы подаются через призму доброго юмора и самоиронии. Когда грустно или тоскливо, всегда выручает», – отметил артист.

Также актёр выделил исторический фильм «Храброе сердце» Мэла Гибсона, «Стыд» Стива Маккуина и фильмы Чарли Чаплина: «Этот человек – гений! Случайно увидев один раз его фильм, я больше не смог оторваться. Это была «Золотая лихорадка». Когда я посмотрел «Огни большого города», не мог поверить, что почти сто лет назад человек снял фильм, который актуален до сих пор».