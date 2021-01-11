В России готовят новые требования к сигаретам

10:16, 11 января 2021, ПАИ

МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому сигареты должны быть самозатухающими, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

По его словам, в России подобный стандарт утвердят через два года.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению», – пояснил Ринат Еникеев.

Ведомство назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров. Непотушенная сигарета попадает на постель, диван или пол, температура в месте соприкосновения достигает 450 градусов, что приводит к возгоранию. Самозатухающие сигареты, по данным МЧС, широко распространены в Европе и использовались в СССР.