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Общество

В России готовят новые требования к сигаретам

МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому сигареты должны быть самозатухающими, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

По его словам, в России подобный стандарт утвердят через два года.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к её гашению», – пояснил Ринат Еникеев.

Ведомство назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров. Непотушенная сигарета попадает на постель, диван или пол, температура в месте соприкосновения достигает 450 градусов, что приводит к возгоранию. Самозатухающие сигареты, по данным МЧС, широко распространены в Европе и использовались в СССР.

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