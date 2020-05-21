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Эксклюзивный Коран от интернет-магазина ЗлатПрезент

 

эксклюзивный коранХотите преподнести изысканный подарок верующему мусульманину? Тогда интернет-магазин «ЗлатПрезент» предлагает заказать эксклюзивный Коран. Это главная священная книга ислама, которая не сразу стала именной. Предание рассказывает, что оригинал книги есть только один. Он хранится у подножья самого Аллаха. Но пророк узнал истину и довел его до сведения верующих.

У вас есть возможность заказать подарочный экземпляр. Эта книга с оригинальным текстом и эксклюзивным оформлением. Для создания книги опытные и талантливые мастера Златоуста используют натуральную кожу, золото, ценные породы дерева. Подарочные религиозные книги доставляются курьерами и транспортными компаниями в Псков и область, в другие регионы России в сжатые сроки. Для упаковки используются специальные материалы, что гарантирует сохранность и невредимость отправления. Любая подарочная книга - Библия, Коран, Евангелие - доставляется по указанному адресу. Прилагается паспорт и прочие документы.

Преподнести такой подарок можно по любому поводу и случаю. Он произведет неизгладимое впечатление. Вы дарите подарок ручной работы, представленный в единственном экземпляре. Вы можете купить подарочное Евангелие с дополнительной подставкой из дерева. В каталоге магазина представлен большой выбор других вип-подарков. Посмотрите видео, чтобы убедиться в том, что изделия отличаются продуманным дизайном, тщательной проработкой деталей. В каталоге есть фотографии готовых изделий, с помощью которых вам будет проще и легче принять решение.

По вопросам выбора вип-подарка можно проконсультироваться с сотрудниками компании по телефону или в чате на сайте. Они гарантируют всестороннюю информационную поддержку всем покупателям. Регион проживания не имеет значения, так как компания стирает территориальные границы.

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