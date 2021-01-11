Найден способ уничтожить коронавирус

15:27, 11 января 2021, ПАИ

Слабые дозы радиации, такие как рентгеновские излучения, способны уничтожить коронавирус. К такому выводу пришли ученые из России и Узбекистана, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ).

Сейчас специалисты обнаружили уже несколько деталей воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», - заявил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

По его словам, ученые сейчас разрабатывают методику лечения, рассчитанную не только на коронавирус, но и другие вирусы и его мутации. Кроме того, специалисты рекомендовали использовать радиацию в качестве дезинфектора предметов, помещений и продуктов.