0
15:31
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram
15:09
ФОТОФАКТ: Замену колокольных балок проводят в Никольском храме в Печерском монастыре
15:06
Первым в 2021 году в Псковском перинатальном центре на свет появился мальчик
14:58
Мой бизнес – мое будущее: комплексная поддержка бизнеса на всех этапах его развития (ЛОНГРИД)
14:51
Две двойни родилось во время новогодних праздников в Псковском перинатальном центре
14:50
83 ребенка родилось в Псковском перинатальном центре за новогодние праздники
13:53
На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой
Еще новости
Общество

Найден способ уничтожить коронавирус

Слабые дозы радиации, такие как рентгеновские излучения, способны уничтожить коронавирус. К такому выводу пришли ученые из России и Узбекистана, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ).

Сейчас специалисты обнаружили уже несколько деталей воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», - заявил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

По его словам, ученые сейчас разрабатывают методику лечения, рассчитанную не только на коронавирус, но и другие вирусы и его мутации. Кроме того, специалисты рекомендовали использовать радиацию в качестве дезинфектора предметов, помещений и продуктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram
11 января 2021
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram
ФОТОФАКТ: Замену колокольных балок проводят в Никольском храме в Печерском монастыре
11 января 2021
ФОТОФАКТ: Замену колокольных балок проводят в Никольском храме в Печерском монастыре
Первым в 2021 году в Псковском перинатальном центре на свет появился мальчик
11 января 2021
Первым в 2021 году в Псковском перинатальном центре на свет появился мальчик
Мой бизнес – мое будущее: комплексная поддержка бизнеса на всех этапах его развития (ЛОНГРИД)
11 января 2021
Мой бизнес – мое будущее: комплексная поддержка бизнеса на всех этапах его развития (ЛОНГРИД)
Две двойни родилось во время новогодних праздников в Псковском перинатальном центре
11 января 2021
Две двойни родилось во время новогодних праздников в Псковском перинатальном центре
83 ребенка родилось в Псковском перинатальном центре за новогодние праздники
11 января 2021
83 ребенка родилось в Псковском перинатальном центре за новогодние праздники
На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой
11 января 2021
На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой
«Корень зла»: псковичка пожаловалась губернатору на несоблюдение кинотеатром «Смена» карантинных мер
11 января 2021
«Корень зла»: псковичка пожаловалась губернатору на несоблюдение кинотеатром «Смена» карантинных мер

Идет загрузка...