Псковский кремль ждёт масштабная реставрация

17:52, 11 января 2021, ПАИ

Масштабные работы по реставрации ждет Псковский кремль. Об этом заявил директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

«Псковский кремль, в составе которого Покровская башня, войдет в новую заявку Министерства культуры для представления ее в «Новый банк развития», который будет финансировать работы по Кремлю», - отметил Александр Голышев.

По словам Александра Голышева, когда Псковский кремль станет как комплекс Постникова, «основные памятники Пскова будут приведены в порядок».

«Тогда будет прорыв в развитии музейного дела, туристического кластера, да и просто всей культуры нашего древнего города», - подчеркнул Голышев.

В рамках реставрации, которая рассчитана на пять лет, Псковский кремль станет более удобным для туристов и экскурсоводов — планируется обустроить каждую башню и организовать сквозные проходы по пряслам стен.