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Общество

Грахов: Класть асфальт в снег — неправильно

«Понимаю людей, когда они возмущаются, что асфальт кладут в снег. Это неправильно, мы от этого стараемся уходить», - заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live.

По его словам, уже в конце прошлого года комитет начал готовиться к этому году. «Уже готовятся конкурсные процедуры по программе «Формирование комфортной городской среды». Там достаточно большое количество мероприятий. Нам на эти цели в рамках нацпроекта «Жилье» выделено 158 млн рублей. Мы хотим провести процедуры, чтобы в середине лета все территории были закончены. Мы делаем упор на то, чтобы подрядчики брали столько, сколько им по силам», - уточнил Грахов.

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