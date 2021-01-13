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Общество

Почти 23 тысячи случаев COVID-19 подтвердились в России за сутки

За последние сутки в России подтвердились 22850 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе 3082 — без клинических проявлений. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 3 471 053 случаев COVID-19. 2 854 088 человек избавились от болезни, в том числе 28 658 — за прошедшие сутки.

В России коронавирус унёс жизни 63 370 человек. 566 смертей зафиксировано за последние 24 часа, одна из них — в Псковской области.

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