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Общество

Полиция проверила автобусы в двух районах Псковской области

На территории Новосокольнического и Локнянского районов прошла проверка автобусов, перевозящих пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рейд провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» 12 января. Они проверили три автобуса. Нарушений Правил дорожного движения не выявлено.

Стражи порядка напомнили водителям о предъявляемых требованиях по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Профилактическая работа в данном направлении продолжается.

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