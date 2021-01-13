Полиция проверила автобусы в двух районах Псковской области

12:37, 13 января 2021, ПАИ

На территории Новосокольнического и Локнянского районов прошла проверка автобусов, перевозящих пассажиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рейд провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» 12 января. Они проверили три автобуса. Нарушений Правил дорожного движения не выявлено.

Стражи порядка напомнили водителям о предъявляемых требованиях по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Профилактическая работа в данном направлении продолжается.